Il colosso del mondo del gaming Sony ha deciso di inaugurare il mese di settembre 2024 con tante strepitose offerte e sconti. Già ad agosto, infatti, l’azienda ha stupito gli utenti con tantissimi titoli di rilievo proposti a dei prezzi decisamente convenienti. Ora gli utenti potranno recarsi su PlayStation Store per acquistare altrettanti videogiochi con tantissimi altri sconti ed offerte. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, settembre col botto con tantissime offerte e sconti

Tra questi super sconti, citiamo ad esempio il videogioco denominato Mafia Defintive Edition. Quest’ultimo ha un prezzo di listino di 39,99 euro. Tuttavia, grazie al notevole sconto dell’80%, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo di soli 7,99 euro. In super sconto è poi proposto il videogioco God of War. Quest’ultimo, in particolare, ha solitamente un prezzo di 19,99 euro. Ora, però, gli utenti potranno acquistarlo alla metà del prezzo, ovvero a soli 9,99 euro, grazie allo sconto del 50%.

Tra i videogiochi proposti in offerta, ricordiamo inoltre il titolo Control Ultimate Edition. In questo caso, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo di soli 9,99 euro. Il suo prezzo di listino è di 39,99 euro, ma grazie allo sconto del 75%, gli utenti potranno acquistarlo ad un prezzo decisamente conveniente. Come di consueto, questi sono soltanto alcuni dei videogiochi proposti in super sconto su PlayStation Store. Consigliamo come sempre di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessun titolo proposto in sconto. Vi terremo comunque aggiornati non appena il colosso giapponese Sony aggiornerà il catalogo con altrettante offerte strepitose.