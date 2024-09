Nel 1996, Bandai Namco introdusse una rivoluzione nel mondo dei giocattoli elettronici con il lancio del Tamagotchi. Piccolo e compatto come un portachiavi, il dispositivo permetteva ai bambini di prendersi cura di un animaletto digitale, offrendo un’esperienza interattiva che catturò l’immaginazione di milioni di giovani in tutto il mondo. Questo successo senza precedenti portò a diverse evoluzioni nel tempo, ma il Tamagotchi ha sempre mantenuto intatta la sua essenza. Tra le varie versioni, spicca quella “Connection” del 2004, che grazie alla tecnologia a infrarossi permetteva l’interazione tra i diversi Tamagotchi, e che ha recentemente festeggiato il suo ventesimo anniversario nel 2024.

Il nuovo Original Tamagotchi Celebration

Oggi, a quasi tre decenni dal debutto del primo Tamagotchi, Bandai Namco ha svelato una nuova edizione speciale: il “Original Tamagotchi Celebration“. Questo modello innovativo, in arrivo il 5 febbraio 2025, è caratterizzato dall’uso di materiali ecologici, rappresentando un passo significativo verso la sostenibilità ambientale. La scocca del dispositivo è realizzata con gusci d’uovo riciclati, una scelta che non solo conferisce al Tamagotchi un aspetto distintivo, ma riflette anche l’impegno dell’azienda verso pratiche più sostenibili. Il prezzo per questa edizione limitata è fissato a 30 dollari.

Inoltre, la confezione del “Original Tamagotchi Celebration” è realizzata in carta riciclata, continuando il tema della sostenibilità. Questo nuovo Tamagotchi resterà fedele alle sue radici, mantenendo le stesse caratteristiche dell’originale. Ma per chi cerca una versione più moderna e avanzata, Bandai Namco offre anche Tamagotchi in stile smartwatch disponibili su Amazon.

Il “Original Tamagotchi Celebration” non solo celebra il passato del celebre gioco elettronico, ma rappresenta anche un passo verso un futuro più eco-friendly. Con questa edizione speciale, Bandai Namco unisce nostalgia e innovazione, offrendo un prodotto che non solo richiama la memoria dei primi Tamagotchi, ma si allinea anche con le attuali preoccupazioni ambientali. Questo rilancio potrebbe attrarre sia i collezionisti nostalgici sia i nuovi fan interessati alla sostenibilità.