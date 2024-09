In Polonia è iniziato il cambio batterie degli autobus elettrici introdotti nel 2017 che dopo molti chilometri risentono dell’ elevato utilizzo. Questo cambio di batterie verrà a costare alla compagnia circa 3,2 milioni di euro e verrà completata entro 4 anni. La flotta di autobus elettrici è composta da 20 unità che hanno contribuito a migliorare l’ efficienza del trasporto pubblico salvaguardando anche l’ ambiente.

Il costo di sostituzione delle batterie è molto elevato dato che si tratta di rimpiazzare completamente le batterie e ovviamente presentano delle dimensioni maggiori rispetto alle batterie che troviamo nelle autovetture elettriche. Questo dispendio di denaro deve essere preso in considerazione prima dell’ acquisto dei numerosi autobus di cui dispone la Polonia. La sostituzione delle batterie che poi tra l’ altro fa parte della manutenzione ordinaria per questi veicoli è un fatto che date le dimensioni di questi veicoli non è del tutto inutile poiché servirà per rendere sempre efficiente il servizio.

Autobus elettrici, costi di manutenzione

La società che gestisce il servizio pubblico, la MPK di Cracovia, ha specificato che gli autobus saranno dotati di nuove batteria agli ioni di litio oltre ad un aggiornamento software di ricarica dei veicoli per massimizzarne l’ efficienza energetica. I costi di questa sostituzione sono molto elevati ma comunque sempre più bassi rispetto ad un’ ipotetica flotta di autobus elettrici in Italia considerando i costi legati alla logistica, all’ energia, al personale e alla tassazione. Per questo motivo prima di intraprendere quest’ impresa bisogna considerare moltissimi fattori che poi sono fondamentali per la buona riuscita del progetto. I costi di manutenzione fanno parte delle normali attività necessarie per rendere sempre efficiente il trasporto.

Quindi se da una parte gli autobus elettrici contribuiranno alla salvaguardia del pianeta, dall’ altra bisogna considerare l’ elevato costo di manutenzione delle numerose unità di cui è composta la flotta.