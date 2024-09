Powerbank in promozione su Amazon, oggi vi parliamo del prodotto Viyisi da 30’000mAh, soluzione capace di ricaricare praticamente ogni dispositivo elettronico, con una potenza massima di 20W e supporto Power Delivery.

Il prodotto ha forma di parallelepipedo con base rettangolare, è realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica, presentando finitura opaca sui lati lunghi. Al centro spicca la presenza di un piccolo display LCD retroilluminato sul quale visualizzare le informazioni di stato, in particolar modo la percentuale di carica residua, e l’eventuale collegamento ad una presa a muro per la ricarica.

Powerbank scontata su Amazon: da comprare subito

Una powerbank ad un prezzo così conveniente non dovete assolutamente lasciarvela sfuggire, avete capito bene, il prodotto di cui vi stiamo parlando avrebbe un listino di 42,99 euro, il che di base lo possiamo considerare più che bilanciato, ma non è nulla in confronto al valore finale che si raggiunge con lo sconto del 36% applicato in automatico da Amazon, che porta a poter investire solamente 27,54 euro per il suo acquisto. Lo trovate a questo link.

Nella parte superiore, o meglio sul lato corto superiore, si possono trovare tutti i connettori fisici: in particolar modo abbiamo un totale di 4 porte di uscita, una type-C e 3 type-A, così da poter caricare fino a 4 dispositivi in contemporanea, e 3 opzioni di ricarica, potendo scegliere tra micro-USB, lighting o classica USB-C. In ingresso si ricevono al massimo 18W, a patto che non si utilizzi un alimentatore meno potente, l’output, come vi abbiamo anticipato nel corso dell’articolo, corrisponde per l’esattezza a 20W, da considerarsi però come cumulativo di tutti i dispositivi effettivamente collegati. Il prodotto viene spedito da Amazon, con consegna in tempi molto brevi direttamente al vostro domicilio.