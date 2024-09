Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Samsung è in continuo fermento e il gigante coreano è costantemente al lavoro per realizzare nuove tecnologie. Queste idee e invenzioni sono pensate per aiutare gli utenti nella loro vita quotidiana.

Samsung non si occupa esclusivamente di smartphone e tablet ma l’attenzione è concentrata su prodotti di tutti i tipi. Stando a quanto svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con Elegant Hoopoe possiamo scoprire dell’esistenza di un brevetto pensato per il settore sanitario.

Samsung sta lavorando ad un esoscheletro da indossare all’altezza delle ginocchia che ha scopi medici. L’obiettivo dell’azienda coreana è quella di aiutare gli utenti in fase di riabilitazione motoria, sostenendo l’area delle ginocchia e fornendo un supporto alle gambe.

Samsung ha brevettato un esoscheletro penato per aiutare gli utenti con lesioni al ginocchio o in fase di riabilitazione dopo un’operazione

Grazie a questo esoscheletro, sarà possibile aiutare le persone con difficoltà motorie, permettendo di ottenere un nuovo livello di indipendenza e mobilità. La descrizione del dispositivo presente all’interno del brevetto depositato indica che Samsung ha studiato una particolare problematica da risolvere.

L’esoscheletro offrirà un’assistenza meccanica all’articolazione del ginocchio. In questo modo, sarà possibile camminare o stare in piedi ottenendo supporto dalla struttura e facilitando i movimenti. In questo modo, anche le persone affette da problemi motori e limitazioni alla flessione e all’estensione del ginocchio, potranno camminare senza affaticarsi.

Lo scenario di utilizzo ipotizzato da Samsung è, in particolare, quello legato alla riabilitazione. I principali utenti a giovare di questa invenzione potrebbero essere quelli sottoposto a interventi chirurgici o che presentano delle lesioni al ginocchio.

In questi casi, i movimenti sono difficili e dolorosi. Utilizzare l’esoscheletro permetterebbe di ottenere un supporto costante negli spostamenti, senza gravare sulla parte indolenzita e assorbendo gli urti durante gli spostamenti. Inoltre, potrebbe essere utilizzato in fase di riabilitazione, ottenendo informazioni scaricabili tramite smartphone sui progressi raggiunti.