Una soundbar Hisense al prezzo più basso che abbiate mai visto prima d’ora, in questi giorni sta circolando su Amazon la promozione migliore del momento, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto a meno di 100 euro, riuscendo ugualmente a fruire di ottime prestazioni generali.

Il prodotto coinvolto nella campagna, infatti, è una classica soundbar Hisense, precisamente il modello è HS2100, con potenza complessiva di 240W, ed in confezione presenta incluso anche un subwoofer, collegabile wireless (ovvero senza fili), così da poterlo posizionare praticamente dovunque si desideri. Realizzata nel giusto mix tra plastica e metallo, la soundbar è caratterizzata da un design classico e standardizzato, senza particolari modifiche agli standard a cui siamo abituati.

Soundbar Hisense: la promozione che nessuno si aspettava

La soundbar Hisense è disponibile su Amazon ad uno dei prezzi migliori di sempre, infatti il suo valore consigliato sarebbe di 129 euro, cifra che viene fortemente ridotta da Amazon stessa, con uno sconto applicato del 29%, fino ad arrivare ad un valore finale da sostenere pari soli 90,99 euro. Se volete acquistarla, dovete collegarvi subito qui.

Nella parte posteriore del dispositivo si può trovare una buona dotazione di connettori di vario genere, tra cui spiccano senza dubbio l’ingresso audio ottico, così da trasformare il sistema audio in un vero e proprio speaker altoparlante, oppure la porta HDMI per il collegamento ad un monitor esterno, televisore o notebook di vario genere. Non manca all’appello anche una USB-A generica che può essere utilizzata per scopi molteplici. Tutti questi connettori possono essere eventualmente utilizzati anche in simultanea, così da rendere il prodotto estremamente più versatile ed alla portata di ogni singolo consumatore. La spedizione viene gestita da Amazon ed avverrà in tempi molto brevi.