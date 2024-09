Apple e Nvidia sono in trattativa per un nuovo progetto di finanziamento in OpenAI. Ovvero la famosa azienda di intelligenza artificiale nota per aver creato ChatGPT. Secondo fonti del Wall Street Journal e di Bloomberg, i colossi della tecnologia potrebbero portare la valutazione di Open AI a 100 miliardi di dollari. Un aumento notevole rispetto agli 80 miliardi di soli otto mesi fa. Il colosso di Cupertino potrebbe così arrivare ad investire circa un miliardo di dollari tramite Thrive Capital, segnando un passo decisivo per se stessa. Nvidia, dal canto suo, sarebbe pronta a contribuire con circa 100 milioni di dollari. Questa mossa rafforzerebbe la presenza di OpenAI nel settore dell’IA. In quanto aggiungerebbe il supporto di due delle aziende più influenti del mondo tech. Tutto ciò insieme a Microsoft, che ha già investito 13 miliardi di dollari nell’azienda.

Nvidia ad Apple: un ruolo chiave nel mondo AI

Per Apple, un simile investimento rappresenterebbe un cambio di rotta importante. Soprattutto se consideriamo il fatto che la sua strategia è tradizionalmente molto più cauta nell’investire in startup. Durante la WWDC dello scorso giugno, la società ha introdotto “AppleIntelligence”. Una tecnologia AI destinata a migliorare Siri e altre funzioni. Il coinvolgimento di OpenAI potrebbe così accelerare ulteriormente questo sviluppo. Tale investimento potrebbe però anche complicare la posizione di Apple come partner neutrale nel settore dell’IA. Un ambito in cui ha già avviato colloqui con Google, Meta, Anthropic e Perplexity.

Ma ora passiamo ad Nvidia, leader mondiale nella produzione di acceleratori AI. Un’ altra realtà che gioca un ruolo cruciale in questo progetto. I chip Nvidia sono essenziali per alimentare modelli di intelligenza artificiale come quelli di OpenAI. Cosa che rende il loro coinvolgimento, soprattutto dal punto di vista finanziario, particolarmente significativo. Negli ultimi due anni, la suddetta società ha aumentato considerevolmente i suoi investimenti in aziende promettenti del settore AI, come InflectionAI e Databricks. Nonché in startup emergenti nel campo della scoperta di farmaci con IA e nella robotica. Anche se ha riportato risultati finanziari straordinari, con un raddoppio dei ricavi a 30 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, le sue azioni però hanno subito un calo a causa delle aspettative elevate degli investitori. Nonostante tutto ciò, Nvidia continua a rafforzare la sua posizione di leader tecnologico, continuando a supportare questo settore.

OpenAI, tramite la sua Chief Financial Officer Sarah Friar, ha comunicato ai dipendenti l’intenzione di acquisire nuovi capitali per potenziare la capacità di calcolo e coprire altre spese operative. Le discussioni per raccogliere fondi sono in corso da dicembre e potrebbero concretizzarsi a breve. Segnando un passo avanti fondamentale per l’azienda e per i suoi sostenitori.