Lo scorso giugno, Microsoft in occasione dell’evento Xbox Game Showcase annunciato interessanti novità per quanto riguarda le sue console da gioco Xbox One Series X e Xbox One Series S, tali novità finalmente stanno per trasformarsi in realtà, sembra infatti che qualcosa ci stiamo muovendo per la nota azienda a sfondo tecnologico dal momento che i pre order sono finalmente disponibili per i nuovi modelli della console da salotto di Microsoft.

Modello da 2Tb

Le novità più importanti riguardano la versione di punta di Xbox, parliamo di One Series X, la quale arriverà nella sua classica variante da 1 TB in versione completamente digitale, che consentirà all’utente un risparmio che però non ha soddisfatto le attese, si parla infatti di circa appena 50 € in meno rispetto alla versione dotata di lettore ottico, probabilmente il risparmio si farà più importante quando le vendite tramite rivenditori di terze parti consentiranno un aumento del raggio di risparmio.

La novità più interessante però riguarda l’arrivo di un’edizione speciale con ben 2 TB di memoria interna, dunque un raddoppio rispetto alla versione standard che si traduce però in un aumento di prezzo non così esagerato, per portarsi a casa questo modello infatti basterà spendere circa 100 € in più rispetto alla variante standard, il prezzo di partenza sarà di 649,99 euro, tale versione però è disponibile solo ed unicamente nel Microsoft Store e ciò non lascia sperare molto in merito a un possibile abbassamento di prezzo in futuro.

Per quanto riguarda invece Xbox one Series S, l’unica novità da segnalare e l’arrivo anche per questa versione di un modello privo di lettore ottico ma solo ed unicamente digitale, per il resto tutto è rimasto invariato, anche le colorazioni disponibili per quanto riguarda le console da gioco di Microsoft.

I pre ordini sono già disponibili solo che la disponibilità sarà a partire dal 15 ottobre per tutte le varianti di Xbox mostrate a giugno, di conseguenza bisognerà attendere comunque altri due mesi.