Uno dei prodotti più attesi nel mondo dei videogiochi e senza alcun dubbio PlayStation 5 Pro, la nuova console da gioco di Sony infatti si sta facendo attendere non poco e promette di portare una ventata di rinnovamento che in molti desiderano soprattutto in termini di prestazioni, il futuro prodotto infatti dovrebbe avere delle prestazioni superiori del 45% rispetto alla generazione attuale.

Ovviamente più il tempo passa più le voci di corridoio si fanno insistenti e cercano di anticipare alcuni dettagli in merito. Il dispositivo che tutti stanno aspettando, le ultime arrivano dal noto insider e youtuber Moore’s Law is dead, il quale nel suo ultimo podcast ha affermato di aver visto un devkit di PS5 Pro, anticipandone alcune caratteristiche.

Cosa ha dichiarato

Lo youtuber ha dichiarato che il prodotto che ha visto era equipaggiato con un SSD da 2 TB e avevo un connettore di alimentazione elettrica a due poli identico a quello attualmente in uso sul modello attuale, non è finita qui dal momento che l’Insider ha ipotizzato che, siccome il modello futuro non richiederà modifiche al sistema di alimentazione, quest’ultimo potrebbe prendere forma in una console decisamente silenziosa e in grado di tenere sotto controllo le temperature, segnale che Sony ha imparato dagli errori del passato dal momento che ad esempio PS4 Pro è ben nota per l’incredibile rumore che faceva quando l’ventole erano particolarmente sotto sforzo.

Ovviamente c’è da prendere in considerazione il fatto che si tratta di voci ufficiose e non c’è nulla di ufficiale, di conseguenza bisogna considerare la possibilità che tutto ciò che abbiamo sentito non si traduca in realtà a maggior ragione se teniamo presente che quello descritto è un devkit, ciò vuol dire che il prodotto finale potrebbe essere radicalmente diverso, la più plausibile resta l’ipotesi legata ad un SSD da 2 TB, non a caso anche Microsoft recentemente presentato una versione speciale della sua Xbox con la medesima memoria.