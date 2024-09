Negli ultimi giorni si è diffusa una nuova truffa che sfrutta la popolarità di WhatsApp per ingannare le persone. Le vittime ricevono chiamate o messaggi da numeri con prefissi stranieri. Come +62 (Indonesia), +223 (Mali) e +84 (Vietnam). Questi cercano di convincere a scaricare applicazioni dannose. Mettendo così in pericolo i dati sensibili e la sicurezza dei loro dispositivi. L’inganno è sofisticato e ben orchestrato. Tanto che chi non è a conoscenza di questi rischi potrebbe facilmente cascarci. Le autorità competenti sono state già allertate della minaccia. Esse raccomandano vivamente di non rispondere a comunicazioni sospette e di evitare qualsiasi interazione con numeri che appaiono insoliti o non familiari.

Non abboccate all’inganno: come difendersi da questi raggiri su WhatsApp

Questa nuova ondata di truffe è particolarmente insidiosa. Proprio perché sfrutta la fiducia che le persone hanno in WhatsApp. Una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo. Spesso le vittime non sospettano di nulla. Soprattutto se i messaggi o le chiamate sembrano provenire da contatti legittimi. Ma basta un solo click su un link sospetto o il download di un’applicazione per compromettere gravemente la sicurezza del proprio smartphone. È essenziale quindi bloccare immediatamente i recapiti sospetti. Ma anche diffidare di ogni richiesta insolita proveniente da contatti stranieri. Le autorità consigliano inoltre di non cliccare su alcun link contenuto nei messaggi e di segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta. Infine, è sempre consigliabile mantenere aggiornato il proprio dispositivo e utilizzare sistemi di protezione particolari. Come ad esempio antivirus, proprio per evitare di cadere vittime di simili raggiri.

Insomma, il miglior modo per proteggersi da tutto ciò è adottare un comportamento prudente. Oltre che continuare ad informarsi sulle tecniche più comuni utilizzate dai truffatori. Non rispondere mai a numeri sconosciuti con prefissi internazionali se non si è certi della loro provenienza e bloccare immediatamente eventuali contatti sospetti. In più, è sempre bene diffidare di messaggi che richiedono di scaricare app o cliccare su link di dubbia origine. Dunque non spaventatevi ! Con un po’ di attenzione, è possibile evitare di cadere in trappole simili. Le quali potrebbero avere davvero conseguenze molto serie per la propria sicurezza digitale.