1Mobile lancia una nuova offerta speciale, “Flash 220 Limited Edition”, valida fino al 18 settembre 2024. La quale promette di attirare l’attenzione dei nuovi clienti. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi cerca una tariffa conveniente e ricca di dati. Essa infatti prevede 220GB di internet, chiamate illimitate verso numeri nazionali e 90 SMS. Il tutto al costo di 4,99€ per il primo mese. Dalla seconda mensilità in più invece il prezzo passa a 9,99€. Ma resta comunque competitivo rispetto ad altre proposte sul mercato.

1Mobile: condizioni, limitazioni e costi aggiuntivi per chi supera la soglia dati

L’attivazione è gratuita se si richiede la portabilità del numero da qualsiasi operatore. Mentre per coloro che preferiscono acquistare una nuova SIM il costo è di 9,99€. È importante completare la portabilità entro 30 giorni. Altrimenti verrà addebitato l’importo inizialmente scontato. I clienti possono controllare il consumo di dati, credito residuo e i rinnovi direttamente dall’app o dall’area personale del sito. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Ma il traffico non utilizzato non è cumulabile con quello del mese successivo.

La Flash 220 Limited Edition include anche la possibilità di utilizzare i dati in Europa, in conformità con le normative europee. Ma chi supera la soglia prevista dovrà pagare 0,50€ ogni 100MB. Nonostante la generosa quantità di dati disponibili, si consiglia di tenere sotto controllo i consumi per evitare costi aggiuntivi.

È importante sapere che non tutte le tecnologie sono compatibili con tale promozione. Ad esempio alcuni modelli di telefoni Brondi e Wiko potrebbero non supportare completamente i servizi 1Mobile. Ciò a causa di particolari limitazioni hardware o software. In caso di credito insufficiente, l’offerta resta attiva. Ma potrà essere utilizzata solo dopo una ricarica che copra l’intero costo. L’opzione può essere disattivata in qualsiasi momento tramite l’applicazione o il sito web ufficiale. Anche se le risorse rimanenti saranno valide fino alla scadenza naturale dell’offerta.