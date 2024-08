1Mobile ha lanciato una nuova promozione chiamata Flash 220 Limited Edition. Quest’ ultima pare essere destinata a catturare l’attenzione dei consumatori con esigenze di un’ elevata quantità di dati e comunicazione. Questa soluzione è valida fino al 31 agosto 2024. È pensata sia per i nuovi numeri e per coloro che desiderano effettuare la portabilità da altri operatori. Il piano prevede un traffico mensile di 220GB, accanto a minuti illimitati per chiamate nazionali e 90 SMS inclusi. Per il primo mese, il costo è di 4,99€, mentre dal secondo in poi sale a 9,99€. L’attivazione è gratuita per i clienti che portano il loro numero attuale a 1Mobile. Mentre per chi acquista una nuova SIM il prezzo di attivazione è di 9,99€.

1Mobile: dettagli e condizioni della promo

Tale piano offre una copertura completa in Italia e su tutto il territorio nell’Unione Europea. Rispettando ovviamente le normative europee per il roaming. Se il volume di dati inclusi viene superato, sarà possibile continuare a navigare a una tariffa di 0,50€ per ogni 100MB aggiuntivi. È importante notare che il traffico dati non utilizzato non sarà trasferito al mese successivo. In più l’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, dunque non sarà necessario un vostro intervento manuale. In caso di credito insufficiente, la promozione viene sospesa e può essere riattivata solo dopo una ricarica adeguata. Qualora il cliente decida di cambiare operatore entro i primi sei mesi dall’attivazione, 1Mobile tratterrà eventuali bonus utilizzati. L’offerta può essere disattivata attraverso l’app dedicata o l’area riservata del sito web. Ma qualsiasi saldo residuo sarà utilizzabile fino alla scadenza del ciclo di fatturazione in corso.

Per ulteriori dettagli a riguardo o su altre soluzioni di telefonia mobile proposte dal gestore vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’ azienda. Oppure, recarsi in uno dei punti vendita autorizzati disposti su tutto il territorio italiano. Qui troverete sicuramente ciò che soddisfa maggiormente le vostre esigenze.