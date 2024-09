Oggi su Amazon è possibile acquistare un notebook Lenovo ad un prezzo davvero conveniente, gli utenti si ritrovano a poter affidarsi ad una soluzione dal rapporto qualità/prezzo da non perdere, con l’occasione che tutti stavano aspettando, infatti troverete disponibile il Lenovo IdeaPad 3 ad una delle cifre più basse mai viste prima d’ora.

Il modello attualmente disponibile prevede un display FullHD da 15,6 pollici, non è touchscreen, ma qualitativamente risulta essere perfettamente allineato con la fascia di prezzo, essendo comunque un IPS LCD dal buon rispetto della gamma cromatica. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Intel Celeron N4500, con scheda grafica integrata, prestazioni più che interessanti, anche grazie alla presenza di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Lenovo IdeaPad 3: la promozione più attesa di Amazon

Un prezzo davvero da non perdere vi attende per questo notebook di fascia bassa, infatti dovete sapere che di base il prodotto avrebbe un listino di quasi 400 euro, per avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto, Amazon ha deciso di abbassare la spesa da sostenere di praticamente il 50%, fino ad arrivare ad un investimento finale di soli 208 euro, sempre con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Per comprarlo dovete collegarvi qui.

Disponibile nella colorazione blu, il prodotto è realizzato quasi interamente in plastica, con una buona finitura opaca che trattiene poco le impronte, e tende a sporcarsi meno facilmente di quanto avreste immaginato. Un’altra caratteristica da tenere in considerazione riguarda la presenza di un tastierino alfanumerico, così da poter godere di una tastiera completa, anche se, ovviamente data la spesa da sostenere, non retroilluminata. Le dimensioni sono complessivamente ridotte, così da facilitare il trasporto ovunque si desideri, anche con il posizionamento in uno zaino.