La nota piattaforma di messaggistica WhatsApp ogni mese si occupa di rilasciare aggiornamenti costanti e pieni di funzionalità aggiuntive, l’obiettivo è quello di mantenere l’applicazione sempre al passo con i tempi e soprattutto ricca di funzionalità. Pensate per migliorare l’esperienza d’uso e rendere la piattaforma facile da usare, ma allo stesso tempo sicura per tutti gli utenti che decidono di adoperarla.

Di conseguenza, i vari aggiornamenti che ogni mese vengono rilasciati hanno tematiche diverse che possono oscillare dalle funzionalità pratiche al design passando ovviamente per la sicurezza, un tema molto caro WhatsApp che è sempre stato al centro delle operazioni del team di sviluppo che si occupa dell’applicazione e del suo sviluppo, anno dopo anno.

Proprio in chiave sicurezza e privacy sono le ultime funzionalità che il team di sviluppo ammesso. Per la nota piattaforma di messaggistica, ciò si traduce in due funzionalità specifiche che stanno per arrivare per tutti gli utenti, parliamo di username e Pin, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La privacy al centro

Sostanzialmente user Name e Pin sono due funzionalità in arrivo su WhatsApp che servono a tutelare la sicurezza dell’utente e la privacy del numero di telefono, la prima infatti consisterà nel richiedere all’utente un username da inserire al momento della registrazione, ciò renderà l’utente raggiungibile anche senza conoscere il suo numero di telefono in modo da tutelare la privacy di quest’ultimo, il quale potrà scegliere di condividerlo solo con alcuni utenti selezionati, il Pin invece consiste in una cifra composta da quattro elementi che l’utente potrà scegliere e che verrà richiesta a chi vuole mettersi in contatto con quest’ultimo senza essere nella sua lista contatti, ciò servirà a impedire agli sconosciuti o ai malintenzionati di scrivere a un utente senza il suo consenso, ovviamente questa funzionalità riserva degli enormi vantaggi nella lotta alle truffe online che sfruttano WhatsApp.