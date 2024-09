CoopVoce: solo 5 EURO mensili per la EVO 50, c'è un regalo incredibile

Troppi gestori, troppa scelta. Si tratta di qualcosa che solo fino a sei anni fa sembrava impossibile da pronosticare ed invece eccoci qui: il mondo attuale è sommerso da gestori mobili che offrono clamorose soluzioni da prendere al volo per via di quello che offrono. Tra le aziende più importanti che si sono affermate nel mondo mobile soprattutto, ecco quelle virtuali, frutto del lavoro dei gestori più famosi che hanno concesso loro un piccolo spazio diventato poi molto più grande. Ovviamente ci sono degli operatori che sono riusciti a ritagliarsi un posto ancor migliore, praticamente da leader, esattamente come CoopVoce.

Questa realtà infatti oggi è una delle più amate per via di quello che offre ma soprattutto per via della grande convenienza. Oltre a questo poi c’è la fedeltà alle promesse iniziali: gli utenti amano la grande propensione di CoopVoce nel tenere i prezzi sempre uguali e nel non variare le condizioni a gara in corso. In questo momento l’attenzione per quanto riguarda questo gestore virtuale è concentrata solo ed unicamente su un’offerta, la EVO 50.

CoopVoce ritorna con la EVO 50, il prezzo questa volta è ancor migliore

Gli utenti che credevano fosse finita qui, si sbagliavano di grosso in quanto CoopVoce lo scorso mese di agosto ha pubblicato una nuova offerta. In realtà con l’entrata in vigore della EVO 50 si può parlare di ritorno a tutti gli effetti, anche se con un prezzo differente.

CoopVoce infatti ha messo di nuovo a disposizione del pubblico questa straordinaria soluzione mobile, la quale costa solo 5,90 € al mese per sempre. Al suo interno i contenuti sono rimasti invariati e sempre interessanti. Si parte da telefonate illimitate verso chiunque con 1000 messaggi verso tutti e si termina con 50 giga in 4G per la navigazione in Internet. Il regalo ci sono poi 25 € di traffico telefonico per chi lo sceglie entro questa settimana.