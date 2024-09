TIM ha le offerte migliori del 2024: 3 promo Power disponibili

C’era qualcosa da fare in campo mobile per risollevare la barca e a quanto pare TIM lo ha fatto. Già dagli scorsi mesi che hanno dato il via all’estate, il colosso italiano ha scelto di mettere in campo tutte le sue forze migliori per riprendersi gli utenti. Oltre a quelli scappati via nella rete sono finite tante nuove persone che hanno scelto di propendere per questo provider. L’obiettivo del pubblico è chiaro: risparmiare avendo il meglio e soprattutto con tanta qualità.

TIM ha deciso di mettersi a disposizione e di rendere ancora una volta disponibili le sue offerte per antonomasia. Le Power sono infatti ancora presenti e rendono disponibili ad alcuni utenti svariate soluzioni in base a quanto vogliono spendere mensilmente.

TIM: nuove offerte contro la concorrenza, ecco le Power che cercavate a settembre

Sono tre le offerte clamorose di cui si può beneficiare, tenendo a mente alcune condizioni. La prima condizione, probabilmente l’unica, è che TIM garantisce queste offerte solo ed esclusivamente ad alcuni utenti. L’obiettivo del gestore è stato fin da subito quello di fronteggiare le realtà più grandi, cercando dunque di attingere acqua dai pozzi più prolifici. Proprio per tale motivazione a scegliere le promozioni mobili in questione possono essere solo coloro che provengono da gestori virtuali e da Iliad.

Venendo invece ai contenuti, c’è molta similitudine tra le tre offerte che TIM mette ancora una volta in gioco. Tutte infatti garantiscono telefonate illimitate verso qualsiasi numero e 200 SMS. La prima è la Power Special che costa 9,99 € al mese. Al suo interno ci sono 300 giga in 5G.

Le altre due sono molto simili visto che, come detto, hanno gli stessi minuti e messaggi, ma costano meno. La Power Iron a 6,99 € offre 150 giga in 4G tutti i mesi mentre la Power Supreme Easy costa 7,99 € con 200 giga in 4G ogni mese.