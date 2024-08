Vodafone termina AGOSTO 2024 con le Silver: ecco un REGALO

Gli ultimi tempi non sono stati semplici per Vodafone infatti ha dovuto ricompattarsi e rimettere in gioco le sue migliori carte per tornare a vincere.

Il periodo più prolifico sembra essere proprio in questo 2024, anno della rivalsa del gestore e soprattutto del rilancio di alcune offerte già viste nel 2023. Chi non ha sentito parlare mai promo Silver infatti farebbe meglio dargli un’occhiata per non perdere un treno che potrebbe non ripassare. Il gestore italiano rende disponibili infatti queste soluzioni, le quali garantiscono al pubblico un risparmio eccezionale, tanta qualità e molta quantità. Le offerte sono due, tutte disponibili ma non per chiunque, in quanto Vodafone ha voluto attaccare frontalmente proprio alcuni gestori in particolare.

Vodafone a sorpresa mette ancora a disposizione le sue offerte Silver, eccole

È davvero sorprendente l’attività che Vodafone sta portando avanti nell’ultimo periodo per recuperare utenti utili. La sua volontà è scandire ancora una volta i tempi e i modi del mondo della telefonia mobile, a partire dalle sue migliori promo. Sono pertanto disponibili ancora una volta le famosissime Silver, attualmente in due varianti.

La prima delle due ha un prezzo di soli 7,99 € al mese e garantisce 100 giga in 4G con minuti senza limiti e 200 messaggi. L’altra invece ha un prezzo di 9,99 € mensili e offre 150 giga in 4G per la navigazione sul web oltre ai soliti messaggi e minuti.

Quando Vodafone lancia queste offerte propone sempre un periodo promozionale e ovviamente le Silver non ne sono sprovviste. Al loro interno infatti è possibile notare i migliori contenuti ma anche un prezzo scontato: solo per il primo mese costeranno entrambe 5 €. Da ricordare però che non tutti potranno accedervi, siccome le due soluzioni mobili sono state destinate da Vodafone solo a chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad. Tutte le soluzioni in questione inoltre garantiscono la possibilità di navigare anche all’estero con una quantità di giga che va in base a quelli disponibili in Italia.

Da precisare che chi sceglie Vodafone in questo caso può avere anche 50 giga in più tutti i mesi semplicemente optando per il servizio SmartPay. Per chi non lo conoscesse, questo permette di ricaricare il proprio credito per ottemperare all’offerta direttamente dal conto corrente e senza costi aggiuntivi. Tale scelta dunque consentirà di avere 50 giga in più da sommare a quelli delle promo appena illustrate.