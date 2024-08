Vodafone: con 2 offerte SILVER si domina, ecco fino a 200 GIGA

Di gestori ce ne sono talmente tanti che sceglierne uno può risultare davvero complicato in un certo senso. Quando si sceglie infatti un operatore mobile, lo si fa per il suo prezzo ma anche per i contenuti, aspetti ormai accomodanti presso ogni operatore mobile. Pian piano però ogni provider è stato in grado di mettere a disposizione qualcosa in più, passando dalla qualità fino ad una quantità smisurata mista a convenienza. Di sicuro tra i gestori più interessanti in questo momento non può che figurare anche il nome di Vodafone.

L’azienda anglosassone sta mettendo in fila una serie di successi grazie alle sue nuove offerte rielaborate che fanno sempre parte della gamma Silver. Al loro interno c’è tutto e i prezzi sono la ciliegina sulla torta per chi vuole risparmiare avendo il meglio.

Vodafone spodesta tanti altri gestori con le sue offerte migliori, ecco quali sono le più importanti

Andando per ordine, le offerte migliori disponibili partono certamente dalla prima Silver, quella che costa 7,99 € al mese. Internamente ecco telefonate illimitate con 200 SMS e 100 giga in 4G.

La seconda offerta sembra agire sulla stessa lunghezza d’onda in quanto garantisce gli stessi SMS e minuti. Al suo interno però, per un prezzo complessivo di 9,99 € al mese, Vodafone inserisce 150 giga in 4G per Internet.

Il meglio che offre Vodafone è sicuramente rappresentato dalla grande qualità, ma in questo caso c’è anche una promozione disponibile su tutte e due le offerte. Chi le sceglie infatti può avere il primo mese a 5 € cominciando a pagare il totale solo dal secondo in poi. Inoltre per avere 50 giga in più è necessario semplicemente sottoscrivere gratis SmartPay, servizio che consente la ricarica automatica direttamente dal conto corrente. Le offerte di questo provider sono destinate solo ed esclusivamente a coloro che decidono di abbandonare il loro provider virtuale o Iliad.