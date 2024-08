Fino a qualche tempo fa, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso disponibile all’attivazione un’offerta di rete mobile davvero eccezionale e soprattutto extra conveniente. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è stata disponibile fino alla giornata di ieri 30 agosto 2024. Ora gli utenti non potranno più attivarla. Rimangono comunque disponibili all’attivazione tutte le altre offerte super dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile dice addio a una delle sue super offerte, ecco le altre disponibili

La super offerta di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile è purtroppo terminata. Come già detto, si tratta dell’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 Giga, che è stata disponibile all’attivazione fino alla giornata di ieri 30 agosto 2024. Al suo posto, comunque, gli utenti potranno comunque attivare tante altre offerte degne di nota.

Una di queste è l’offerta di rete mobile denominata ho. 6,99 150 GB 4G. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle di questa offerta comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è comunque contenuto dato che si tratta di appena 6,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre da poco reso disponibili alcune offerte di rete mobile dotate del supporto alla connettività 5G. Tra queste, c’è ad esempio la nuova offerta denominata ho. 9,99 200 GB 5G. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Anche in questo caso, gli utenti avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati. Per questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,99 euro al mese.