Truffa con due messaggi: ecco come fregano gli utenti

Ogni volta sempre di più la truffa è all’ordine del giorno e arriva con metodi diversi. Da tanto tempo a questa parte però i messaggi che girano tramite e-mail sembrano più o meno uguali, con le persone che purtroppo ci cascano sempre.

Chi idea una truffa del genere si trova infatti a mettersi nei panni degli utenti che vuole colpire e spesso ci riesce. Sono due i messaggi imputati in queste ore, con diversi utenti che purtroppo ci sono cascati.

Truffa pronta a distruggere gli utenti, ecco i due testi che stanno girando in queste ore

Come si può vedere qui in basso stanno girando due messaggi molto simili tra loro, dei quali abbiamo deciso di incollarne solo uno. La truffa dunque va avanti proprio con il testo che potete leggere qui in basso, il quale include in genere un link:

“Cosa ne pensi del sesso senza impegno?

Per me è normale, non c’è niente di male.

Sto cercando un partner sessuale permanente che mi soddisfi nel sesso.

Se non ti dispiace, allora ignora il mio post.

E se ti stai chiedendo chi sono e che aspetto ho.

Aspetterò la notifica nel mio profilo: Kitty-Wendy37

Aggiungimi come amico e scrivimi che lo vuoi con me!

Ti aspetterò!

Con affetto, Wendy”

Sono purtroppo queste le tecniche utilizzate per fregare le persone ultimamente e che stanno facendo sciogliere come neve al sole diversi utenti. Purtroppo la truffa agisce secondo questi canoni e punta soprattutto a coloro che effettivamente usano dei siti di incontri. Le persone che infatti sono iscritte a portali del genere e che spesso ne fanno utilizzo, potrebbero ritrovarsi a leggere un messaggio del genere consci del fatto che qualcuno magari vuole conoscerle per davvero. Questa è però una truffa, anzi, entrambi i messaggi lo sono. Nel caso in cui qualcuno avesse cliccato sul link presente all’interno dei testi, consigliamo di rivolgersi alla polizia postale.