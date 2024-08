TIM chiude AGOSTO 2024 con 3 POWER da 300 GIGA in 5G

Non basterebbe un libro intero a raccontare la storia TIM e del suo percorso fatto in Italia e in Europa per quanto riguarda la telefonia. Il gestore che ha dato i natali a tante piccole realtà che oggi sono diventate più grandi del previsto, continua a tenere in mano la situazione nel mondo mobile. Le sue offerte sembrano essere sempre quelle migliori, anche se è passato un po’ di tempo da quando non c’era assolutamente competizione.

Sarà difficile anche questa volta riuscire a battere il provider italiano: TIM dispone ancora delle sue tre offerte Power.

TIM sorprende ancora con le sue offerte e fa fuori la concorrenza, ecco le Power

Stando a quanto riportato nell’ultimo periodo, non c’è gioco per chi vuole competere con TIM: le sue offerte Power stanno dominando senza troppi problemi. Queste tre soluzioni risultano molto simili tra loro anche se differiscono per svariati aspetti. Ecco la scaletta con tutte le informazioni ben precise:

POWER SPECIAL : questa offerta contiene minuti illimitati verso tutti con 200 SMS e 300 giga in 5G per 9,99 € al mese;

: questa offerta contiene minuti illimitati verso tutti con 200 SMS e 300 giga in 5G per al mese; POWER IRON : questa promozione mobile garantisce gli stessi minuti illimitati e gli stessi 200 SMS ma con 150 giga in 4G per 6,99 € al mese;

: questa promozione mobile garantisce gli stessi minuti illimitati e gli stessi 200 SMS ma con 150 giga in 4G per al mese; POWER SUPREME EASY: anche in questo caso ecco minuti illimitati e 200 SMS ma con 200 giga in 4G per 7,99 € al mese.

Ci sono dei chiarimenti da fare per tutti coloro che vogliono scegliere una di queste tre offerte. Innanzitutto c’è un periodo promozionale che può essere sfruttato: chi opta per una delle tre offerte Power, il primo mese potrà trascorrerlo gratis. Il primo pagamento infatti comincerà dal secondo mese in poi. TIM ha voluto però destinare queste offerte solo ad una parte degli utenti disponibili, siccome valgono solo per chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali. Si può chiaramente navigare anche in territorio straniero senza problemi.