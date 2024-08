TIM: nuove promo a soli 6 EURO al mese fino a 200 GIGA

In questo i gestori mobili momento stanno provando a sfruttare l’occasione tantissimi clienti di gestori già molto famosi, i quali infatti rischiano di perdere tante utenze. Il merito di tutto questo sarebbe da attribuire alla forte campagna promozionale che alcuni operatori in particolare stanno sviluppando. Tra i migliori in assoluto non poteva che esserci il nome di TIM, azienda che ormai non si nasconde più e che vuole tornare ai fasti di un tempo.

Con le grandi promo disponibili è davvero difficile sbagliare, prendere al volo una delle Power è la soluzione giusta.

TIM batte facilmente gli altri gestori grazie alle sue offerte Power: eccole

Risulterà difficile per tutti i battere un gestore come TIM questa volta in quanto le sue offerte sono ineguagliabili. Il gestore italiano ha deciso di mettere sul fuoco tanta legna per l’autunno ed è per questo che le sue Power stanno ardendo senza sosta.

Tutte e tre le offerte riescono ad offrire ogni mese minuti senza limiti verso chiunque con 200 SMS. La prima arriva a 300 giga in 5G per 9,99 € al mese, mentre la seconda e la terza offrono rispettivamente 150 e 200 giga in 4G. La prima costa 6,99 € mensili, mentre la seconda ha un prezzo mensile di soli 7,99 €.

In casa TIM non si sbaglia mai come si può vedere, anche se in questo caso c’è ancora qualcosa da scoprire. Il gestore italiano innanzitutto non rende disponibili queste tre offerte per tutti, relegandole solo ed esclusivamente ad alcuni gestori. Chi proviene ad esempio da un gestore virtuale come CoopVoce o tutti gli altri, o magari da Iliad, può infatti optare per una delle tre Power. Gli altri utenti che provengono da altri provider non potranno fare altro che restare a guardare.

C’è da segnalare poi anche un’altra iniziativa: solo per il primo mese infatti, TIM regala agli utenti il meglio in assoluto, ovvero un mese gratuito.