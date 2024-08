Tutti vogliono acquistare una delle migliori tastiere Logitech in circolazione, stiamo parlando della Logitech MX Keys Mini, un prodotto completo in ogni sua parte, davvero ricchissimo di funzioni, in vendita finalmente ad un prezzo che possiamo decisamente considerare più abbordabile per la maggior parte degli utenti.

Disponibile in svariate colorazioni (è davvero molto bello il rosa), la Logitech MX Keys Mini presenta dimensioni leggermente inferiori agli standard (infatti è presente anche la versione classica con tastierino), data appunto l’assenza di quest’ultimo. I materiali di realizzazione sono davvero ottimi, è completamente in metallo, con finitura in plastica nella parte superiore, ed anche keycaps che presentano una concavità per facilitare e favorire la digitazione (incrementandone notevolmente la velocità).

Tastiera Logitech MX Keys Mini: offertissima su Amazon

Dovete subito pensare di acquistare questa tastiera Logitech MX Keys Mini, proprio perchè il prezzo è stato scontato addirittura del 47% rispetto al listino originario, dimostrando a tutti gli effetti un risparmio che nessun altro pensava fosse possibile. Il suo listino è di 129 euro, con la promozione corrente la spesa per l’utente viene ridotta del 47%, così da poter arrivare a spendere solamene 68,95 euro. Andate qui per acquistarla.

Come era lecito immaginarsi, il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android, iOS, Windows, Linux o anche MacOS, l’autonomia è molto elevata, si parla di circa 2 settimane di utilizzo, considerando circa 8 ore al giorno con retroilluminazione attiva. Quest’ultima viene regolata in automatico dal sistema, in base all’illuminazione della stanza, ed oltretutto è monocromatica, è previsto un LED singolo che non può cambiare colore, ma restare fisso sul bianco. Il funzionamento può essere garantito sia tramite bluetooth, che tramite il dongle USB-A che potete trovare incluso direttamente in confezione.