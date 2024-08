Negli ultimi giorni, molti utenti di Spotify stanno riscontrando un fastidioso problema con la funzione di riproduzione casuale, nota come “shuffle“. Questa modalità, progettata per offrire una selezione variata di brani da una playlist, sembra non funzionare come previsto, creando notevoli disagi a chi utilizza la piattaforma per scoprire nuova musica. Anche se le playlist possono contenere migliaia di canzoni, sembra che l’algoritmo di shuffle di Spotify abbia la tendenza a riproporre spesso gli stessi brani, limitando la varietà dell’ascolto.

Il fastidioso malfunzionamento della funzione shuffle

La questione è diventata oggetto di numerose segnalazioni da parte degli utenti sui social media e sui forum online. Un utente su Reddit ha condiviso la sua frustrazione con queste parole: “Ho una playlist di 3.000 canzoni, ma continuo a sentire sempre gli stessi 50 brani”. Altri hanno notato che il problema si è intensificato recentemente, con un impatto negativo sull’esperienza d’uso dell’app. Questo malfunzionamento non solo limita la scoperta di nuova musica, ma compromette anche la promessa di varietà che la modalità shuffle dovrebbe garantire.

Nel tentativo di affrontare il problema, alcuni utenti hanno provato a implementare soluzioni temporanee suggerite, come la cancellazione periodica della cache dell’app o la modifica manuale della riproduzione dei brani. Queste strategie, tuttavia, non risolvono il problema in modo definitivo e non offrono una garanzia che la modalità shuffle torni a funzionare correttamente.

Al momento, Spotify non ha fornito una spiegazione ufficiale riguardo al malfunzionamento della funzione shuffle né ha comunicato una soluzione concreta per risolvere la situazione. L’assenza di una risposta ufficiale ha lasciato molti utenti insoddisfatti e preoccupati, in attesa di aggiornamenti che possano ristabilire la funzionalità tanto attesa della loro app musicale preferita. La situazione rimane dunque incerta mentre gli utenti continuano a sperare in una risoluzione rapida e soddisfacente del problema.