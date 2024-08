Sonos ancora in crisi dopo il lancio della sua nuova app a causa di diversi problemi. Quest’ultimi sono stati riscontrati sia sui dispositivi Android che iOS. I bug hanno causato svariati disservizi che portano gli utenti ad usare l’applicazione non alle sue condizioni ottimali.

A causa di tale situazione, secondo quanto riferito da The Verge, sembra che Sonos stia contemplando l’idea di rilanciare la versione precedente (S2) della sua app.

Sonos: torna alla precedente app

Secondo tale prospettiva, sembra che l’azienda intenda concentrarsi sul correggere i bug riscontrati. Ciò prendendosi tutto il tempo necessario per farlo. Sonos ha rilasciato diversi aggiornamenti per sopperire a tali problematiche. Eppure ci sono ancora svariate complicazioni. Tornare ad una versione precedente fornisce agli utenti la possibilità di usare l’app senza intoppi. Almeno fino a quando non saranno risolti tutti i bug riscontrati.

Patrick Spence, CEO di Sonos, ha dichiarato che l’azienda sostiene ancora che ricostruire l’app da zero sia stata l’idea migliore anche se ha riconosciuto gli intoppi riscontrati durante tale percorso. Dunque, l’attenzione dell’azienda è ora concentrata tutta sulla risoluzione dei problemi e il rilancio della nuova applicazione nella sua versione ottimale. A tal proposito, Sonos ha deciso di posticipare anche il lancio di altri due prodotti, tra cui la soundbar Sonor Arc, attesi per il quarto trimestre dell’anno.

Gli interventi sull’app non sono di poco conto. Secondo quanto dichiarato da Spence, i costi per tali “lavori” sono stimati tra i 20 e i 30milioni di dollari. L’impegno di Sonos è evidente. L’app riceve aggiornamenti massimo ogni due settimane. Quest’ultimi stanno apportando diverse modifiche e continueranno all’incirca per tutto il periodo autunnale. La speranza è che in questo modo si riesca ad ottenere una versione ottimale dell’app che non causi più problemi ai suoi utenti. Inoltre, si intende riportare sotto i riflettori i successi della società, al momento oscurati da tale situazione.