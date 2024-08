Da qualche tempo l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha reso disponibili alcune offerte appartenenti alla gamma Lyca Mobile Globe, che includono numerosi minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri. Queste offerte, però, supportavano la sola navigazione con connettività 4G. In questi ultimi giorni, l’operatore ha però deciso di sostituire queste offerte con le sue gemelle dotate però del supporto alla navigazione su rete di quinta generazione . Ci stiamo riferendo alle nuove offerte di rete mobile della gamma Lyca Globe 5G.

Lyca Mobile sorprende e presenta le nuove offerte di rete mobile Lyca Globe 5G

Nel corso delle ultime ore, l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di stupire proponendo delle nuove offerte eccezionali dotate questa volta del supporto alla navigazione su rete 5G. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte di rete mobile denominate Lyca Globe 5G. Sono sostanzialmente uguali alle precedenti offerte della gamma, con la novità però della navigazione in 5G.

Nello specifico, una di queste offerte è la nuova Lyca Globe 5G. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, 200 sms verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e numerosi minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. Sono ad esempio inclusi fino a 500 minuti di chiamate verso i seguenti paesi:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Domenicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, India, Messico, Malta, Olanda, Norvegia, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA.

Per questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo mensile comunque non molto elevato, pari cioè a soli 9,99 euro al mese. Vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale dell’operatore per non perdere nessuna di queste nuove fantastiche offerte.