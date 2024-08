Elon Musk ha ricevuto dalla Corte Suprema brasiliana un ultimatum per nominare un nuovo rappresentante legale per la sua piattaforma social, X (precedentemente Twitter), entro giovedì sera. In caso contrario, la piattaforma potrebbe essere sospesa in Brasile, rendendola irraggiungibile per milioni di utenti. Questa richiesta è l’ultimo sviluppo di una disputa legale tra Musk e il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che rischia di bloccare X in uno dei suoi principali mercati al di fuori degli Stati Uniti, dove conta circa 24 milioni di profili attivi.

La controversia tra Musk e il giudice Moraes

La controversia è iniziata ad aprile, quando il giudice Moraes ha ordinato il blocco di circa cento account su X, nel contesto di un’indagine sulle notizie false e i messaggi d’odio diffusi da figure vicine all’ex presidente Jair Bolsonaro. L’ordine faceva parte delle indagini sul presunto tentativo di golpe da parte dei sostenitori di Bolsonaro, dopo la sconfitta elettorale del 2022. Moraes, noto per il suo ruolo di difensore della democrazia brasiliana durante la presidenza Bolsonaro, ha avviato diverse azioni contro i social media per combattere la disinformazione.

Musk, da sempre sostenitore della libertà di espressione, si è opposto alle restrizioni, definendo l’ordine di Moraes incostituzionale. Ha inoltre accusato il giudice di tradire la democrazia brasiliana e ha minacciato di contestare i blocchi legali in ogni sede possibile. Nonostante la Corte Suprema abbia imposto una multa giornaliera per ogni account non chiuso, molti profili sono rimasti attivi, portando Moraes a indagare ulteriormente su Musk per ostacolo alla giustizia.

Ad agosto, Musk ha annunciato la chiusura della sede brasiliana di X, affermando che era una misura necessaria per proteggere i dipendenti dalle minacce legali. Moraes ha quindi ordinato la nomina di un nuovo rappresentante legale, come richiesto dalla legge brasiliana. Se Musk non rispetterà il termine, X sarà sospeso nel Paese. Situazioni simili sono già avvenute in passato: nel 2022, Moraes bloccò temporaneamente Telegram per motivi analoghi.