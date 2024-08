Le voci intorno a una versione più sottile e raffinata del Galaxy Z Fold 6 si sono fatte sempre più insistenti. Online infatti molti hanno iniziato a riferirsi a questo dispositivo come “Slim”. Ad ogni modo, secondo un noto leaker, Samsung potrebbe aver optato per una diversa nomenclatura. Ovvero, la nuova variante del pieghevole potrebbe essere chiamata “GalaxyZ Fold Special Edition“, abbandonando completamente il numero 6. Questo cambio di nome richiamerebbe altre denominazioni simili già utilizzate dall’ azienda. Come, ad esempio, la serie Fan Edition (FE). Cosa che suggerisce un posizionamento premium e una scelta strategica di marketing.

Galaxy Z Fold 6: disponibilità limitata e prezzo in aumento

La “Special Edition” dovrebbe differenziarsi non solo per il nome, ma anche per le caratteristiche tecniche. Gli schermi, sia esterno che interno, saranno più ampi rispetto al modello tradizionale del Fold6. Si parla rispettivamente di 6,5 e 8 pollici, contro i 6,3 e 7,6” del Fold standard. Queste modifiche, insieme alla riduzione dello spessore a circa 11mm, renderebbero il dispositivo ancora più maneggevole e leggero. In più, alcuni rumors suggeriscono che Samsung potrebbe utilizzare il titanio per parte dei componenti. Migliorando così ulteriormente il design e riducendo il peso complessivo.

Il Galaxy Z FoldSpecial Edition, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe però non essere disponibile su scala globale. C’è infatti la possibilità che l’ azienda decida di lanciare questo modello in esclusiva per alcuni mercati asiatici, soprattutto Corea del Sud. Il prezzo dovrebbe essere sensibilmente più alto rispetto al Fold6 base. A tal proposito si parla infatti di un aumento di circa 500 dollari. In Corea, avrà un prezzo di partenza di 1600 dollari, il che porterebbe la Special Edition a costare circa 2100 dollari o più. Resta da vedere se il marchio deciderà di estendere questa versione a livello internazionale o di mantenerla come una serie limitata.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire già a settembre, confermando così la recente dura di notizie di un lancio imminente entro la fine dell’anno.