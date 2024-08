Uno tra i prodotti più attesi per i prossimi mesi dell’anno è senza alcun dubbio costituito da PlayStation 5 Pro, la console di prossima generazione di casa Sony infatti è molto attesa dal momento che segnerà un passo in avanti importanti rispetto a PlayStation 5 standard introducendo interessanti novità sia da un punto di vista del design, ma soprattutto da un punto di vista hardware, quest’ultima infatti dovrebbe montare una GPU e una CPU molto più potenti rispetto alla precedente generazione e dunque in grado di gestire motori grafici molto complessi come Unreal Engine 5 e tecnologie altrettanto pesanti come il Ray tracing e gli algoritmi di upscaling delle immagini che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Ovviamente tutto ciò ha generato grande hype attorno al prossimo prodotto che l’azienda giapponese porterà nei negozi, fino a questo momento però abbiamo avuto un alone di silenzio globale che non ha lasciato spazio a nessun tipo di indiscrezioni in merito al suo possibile arrivo, alone di mistero che però è stato leggermente diradato durante la fiera dei videogiochi Gamescom 2024.

Uno sviluppatore ha parlato

Stando a quanto emerso in rete, tra i padiglioni della fiera uno sviluppatore ha deciso di votare il sacco su alcuni dettagli in merito all’arrivo della prossima console da gioco di Sony, quest’ultimo ha affermato di aver ricevuto il suggerimento di rallentare lo sviluppo del proprio titolo in modo da riuscire ad ottenere un’uscita contestuale all’arrivo della console, la quale dovrebbe fare il suo esordio a cavallo tra gennaio 2025 e dicembre 2024, periodo di tempo che confermerebbe l’indiscrezioni in merito un possibile lancio a cavallo del periodo natalizio per sfruttare hype del momento a proprio favore.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per vedere se Sony proporrà una presentazione ufficiale del suo nuovo prodotto o se è opterà per un lancio diretto all’interno degli scaffali dei negozi, ciò che è certo è che l’attesa è senza alcun dubbio ma massima.