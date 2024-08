Ariel, azienda con base nel Somerset, ha di recente svelato un nuovo prototipo. Secondo quanto emerso dal costruttore britannico sembra che il nuovo prototipo rappresenti un anticipo della versione elettrica del Nomad 2. Quest’ultimo è stato denominato E-Nomad e promette prestazioni pari a quelle presentate dalla generazione precedente a combustione interna. Prestazioni ed efficienza di guida elevate anche se risultano essere ben diverse.

Secondo quanto dichiarato dal CEO di Ariel, Simon Saunders, sembra che la vettura debutterà nel 2026. Il prezzo stimato è di circa 68.000 sterline, ovvero più di 80.000 euro.

Ariel sta lavorando alla nuova E-Nomad

Come per il suo predecessore, la nuova vettura presenterà ugualmente un telaio in acciaio. Inoltre, come il Nomad2, saranno presente sospensioni indipendenti, il tutto con la trazione posteriore. E non è tutto. Il nuovo fuoristrada elettrico avrà un motore BorgWarner raffreddato a liquido. Quest’ultimo è in grado di erogare 281CV.

Secondo i recenti test condotti sembra che la vettura possa arrivare a velocità massime di 185 km/h. Ciò con uno scatto che va da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Inoltre, Ariel fornisce la possibilità di aumentare la potenza arrivando a 324 CV con le prossime versioni. L’E-Nomad mantiene il peso a vuoto di 896kg. Ciò è possibile posizionando la batteria dietro la paratia posteriore. Sempre riguardo la batteria, la nuova vettura presentata da Ariel, sarà dotata di un sistema di raffreddamento e riscaldamento. Il pacco batterie agli ioni di litio è da 450 V. Quest’ultimo è stato progettato da Rockfort e presenta una capacità di 41 kWh. Mentre il suo peso è pari a 300kg.

L’E-Nomad ha implementato anche la frenata rigenerativa. A completare è presente un sistema ABS del tutto nuovo, sviluppato proprio da Ariel. Con la nuova vettura l’azienda intende portare avanti l’idea che la mobilità elettrica non rappresenta un calo delle prestazioni. Lo scopo è di presentare sul mercato una nuova elettrica che mantenga alte le prestazioni delle vetture proprie del marchio Ariel.