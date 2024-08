L’estate si sta avvicinando alla sua conclusione, anche se il meteo non sembra accorgersene, nulla toglie però alle voglie e desideri degli utenti di acquistare oggetti che gli permettano di continuare a viverci, come ad esempio l’altoparlante bluetooth di Sony, il Sony SRS-XB13, già visto ed apprezzato nel corso dei mesi.

Il prodotto può essere acquistato in svariate colorazioni differenti, il suo punto di forza sono chiaramente le dimensioni, poiché raggiunge 9,2 x 24,4 x 29,7 centimetri, con un peso di soli 243 grammi. La forma cilindrica lo rende facilmente trasportabile e posizionabile ad esempio all’interno di uno zaino, mentre la presenza del comodo laccino ad una sua estremità, spinge verso l’aggancio ad una tracolla o similari.

Sony SRS-XB13: la promozione sullo speaker bluetooth

Lo speaker in questione avrebbe un listino che, dati alla mano, si aggira attorno ai 70 euro. Per avvicinare più utenti possibili all’acquisto, Amazon ha pensato di ridurre la spesa di circa il 22%, fino ad arrivare ad un investimento da compiere di 46,95 euro. Da notare che il prodotto in questione è caratterizzato dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che andrà a coprire ogni singolo difetto di fabbrica. Per l’acquisto vi potete collegare qui.

L’audio viene emesso nella parte superiore, il che facilita l’utilizzo anche in ambienti ristretti, con tutta la parte inferiore a fungere da porta Extra Bass, ovvero con il giusto ricircolo dell’aria, il sistema riesce ad enfatizzare i bassi, su un prodotto che per natura potrebbe fare fatica a rendere in tal senso. Posteriormente si trova poi la porta USB-C per il collegamento ad una sorgente o alla ricarica (ha infatti una autonomia abbastanza elevata), per poi terminare con il sistema di controllo fisico, dotato di una buona dose di pulsanti.