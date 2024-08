Uno dei desideri più comuni di tutti i video giocatori che giocano su pc e la possibilità di utilizzare i controller da gioco delle console da gaming da salotto, la compatibilità per pc è infatti da sempre un tema caldo del mondo del gaming da PC che è rimasto spesso irrisolto.

È bene dopo tanto tempo finalmente qualcosa sta cambiando, a quanto pare, infatti la versione pro del controller di PlayStation 5, DualSense Edge, ha ricevuto un nuovo software installabile su pc che consente a quest’ultimo di dare il massimo grazie ad una profonda personalizzazione che consente un utilizzo avanzato del controller direttamente sul proprio computer.

Personalizzazione profonda

Il software in questione è l’app PlayStation Accessories per Windows 10 e 11, infatti, tramite quest’ultima è possibile accedere ad un ampio e profondo ventaglio di impostazioni che consente di regolare in modo fine e profondo il comportamento del pad indeterminate situazioni creando dei profili personalizzati ad hoc, nel dettaglio si potrà modificare l’assegnazione dei tasti ai vari comandi, il comportamento e la resistenza dei grill etti, il punto morto e il comportamento anche degli stick, sarà possibile anche regolare la vibrazione legata al feedback aptico.

Per fare tutto ciò sarà necessario scaricare il software sul vostro pc, collegare il controller il quale dopo l’aggiornamento software sarà in grado di ricevere tutte le modifiche desiderate dall’utente per poi essere utilizzato senza nessun tipo di problema su qualsiasi videogioco presente nel pc al quale quest’ultimo è collegato.

Se siete interessati, vi basterà semplicemente accedere al sito ufficiale del software e scaricarlo liberamente, il download è completamente gratuito e non richiede nessun tipo di contributo per essere sbloccato, a quanto pare Sony ha deciso di esaudire i desideri della propria community, consentendo l’utilizzo del controller anche su pc, tematica da sempre molto ostica per i giocatori da PC.