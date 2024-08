Negli ultimi mesi, l’interesse di Sony verso le console portatili sembra essere rinato. Ciò grazie al successo sorprendente di PlayStation Portal. Questo dispositivo è stato lanciato come uno “schermo remoto” per giocare alla PlayStation5 a distanza. Il riscontro del pubblico immediatamente dopo il suo debutto è stato davvero positivo, riscuotendo un interesse superiore alle aspettative, con molte unità esaurite in breve tempo. La curiosità per un prodotto che consente di accedere all’universo PlayStation in formato portatile ha colto Sony di sorpresa. Cosa che ha condotto il colosso giapponese a riflettere seriamente su un possibile ritorno nel mercato delle console portatili vere e proprie.

Sony: un settore in crescita e l’esempio di Nintendo e Microsoft

Secondo l’insider Tom Henderson, noto per le sue informazioni affidabili sul mondo dei videogiochi, i vertici di Sony stanno osservando attentamente l’attuale mondo delle console portatili. Henderson ha dichiarato su X che PlayStation Portal ha avuto un successo molto più grande del previsto. Tanto da spingere l’azienda a considerare con più serietà un possibile futuro in questo settore.

L’interesse per tale ambito è stato già notevolmente stimolato anche negli ultimi anni, grazie al successo di Nintendo Switch. La quale con il suo design ibrido ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. A distanza di sette anni dal lancio, Switch è una delle console più vendute di tutti i tempi. Terza solo dietro al NintendoDS e alla PlayStation2. Sull’onda di questo successo, altre realtà come Valve con Steam Deck, Asus con Rog Ally e Lenovo con Legion GO, hanno introdotto i loro dispositivi portatili dedicati al gaminlg.

Anche Microsoft sembra essere interessata a questo mercato. Il CEO Phil Spencer, di recente, ha espresso curiosità verso l’idea di sviluppare una Xbox-portatile. Al di là di tutto ciò, la vera prova per Sony sarà quella di capire se riuscirà a trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e accessibilità economica.