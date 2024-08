Per la terza volta dal suo lancio la PlayStation 5 di Sony sta affrontando una nuova ondata di aumenti in Giappone. In quest’ultimo caso, l’azienda ha annunciato un incremento pari al 19%. Ciò risulta pari a 13.000 yen, ovvero circa 80 euro. Tale aumento riguarda sia la versione standard della console che quella Digital. Cosa comporta tutto ciò? Dal 2 settembre entreranno in vigore i nuovi listini. Ciò significa che i costi risulteranno incrementati di oltre il 50% rispetto a quelli propositi al momento del lancio della nuova PlayStation 5.

Nello specifico, il costo della PS5 Digital passa da 39.980 a 72.980 yen. Con un aumento pari a +82,5%. La PS5 Standard, invece, passa da 49.980 a 79,980 yen. Pari ad un aumento del +60%.

PlayStation 5: nuovi aumenti in Giappone

Riguardo tali incrementi, è importante sottolineare che le console partivano inizialmente da un costo molto vantaggioso. In Giappone, la versione Digital della PlayStation 5 veniva venduta a 247 euro. Mentre la standard presentava un costo pari a 308euro. Con i nuovi aumenti si arriva invece a 451 e 494euro. Prezzi che risultano in linea con quelli offerti per il mercato italiano.

Gli aumenti non coinvolgeranno solo la PlayStation 5, ma anche alcuni accessori. Nel dettaglio c’è il PS Portal che da 24.980 yen passa a 29.980. Mentre il controller DualSense che passa da 9.480~9.980 yen a 11.480~11.980.

Per giustificare tale situazione Sony ha citato l’attuale situazione economica che a livello globale risulta essere piuttosto volatile. A tal proposito, l’azienda ha evidenziato un calo, su base annuale, delle vendite della PlayStation 5. Ciò significa che si è passati da 3,3 milioni riscontrati nel primo trimestre fiscale del 2023 a 2,4milioni registrati invece nel 2024. Al momento queste sono le sole informazioni trapelate riguardo tale situazione. Non è ancora noto se iniziative di questo genere possano espandersi poi ad altri mercati. Non resta che attendere e scoprire quali sono le intenzioni di Sony in relazione alle vendite dalla PlayStation 5.