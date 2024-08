Sony ha presentato i nuovi auricolari TWS midrange. Si tratta dei nuovi WF-C510 eredi dei precedenti WF-C500. I nuovi modelli sembrano mantenere impostazioni analoghe ai loro predecessori. Sono però presenti alcune nuove funzionalità utili che è importante sottolineare. Non è presente ANC, ma è stata inclusa la “modalità trasparenza” Con “Ambient Sound Mode” gli utenti possono aggirare anche l’isolamento acustico. Caratteristica propria della forma degli auricolari. E non è tutto.

Sony presenta i suoi nuovi auricolari

Per i prossimi WF-C510 l’azienda sta lavorando anche per ridurre gli ingombri della scocca in plastica. Ciò ha permesso a Sony di realizzare i TWS più piccoli mai prodotti. Tra le caratteristiche principali fornite dai nuovi auricolari di Sony c’è l’autonomia. Secondo quanto dichiarato, i nuovi WF-C510 promettono fino a 11 ore di utilizzo con una sola ricarica. Tale scenario è possibile se si tiene “Ambient Sound” disattivato e se si procede con un “uso generale“. Quest’ultimo dettaglio non è molto chiaro è bisognerà attendere una dichiarazione ufficiale per comprendere cosa intende Sony. L’autonomia, invece, cala a 5,5 ore se si utilizzano gli auricolari per “comunicare“. Attività che richiede un consumo superiore di energia. In generale, la custodia di ricarica dei nuovi auricolari, presenta una forma a scrigno, e garantisce al massimo ulteriori 11 ore.

Per quanto riguarda l’estetica dei nuovi dispositivi di Sony, quest’ultimi vengono presentati con quattro colorazioni diverse. Nello specifico si tratta di nero, bianco, blu e giallo. Un ulteriore dettaglio interessante è sicuramente il prezzo degli auricolari WF-C510. Secondo alcune dichiarazioni, sembra che il costo di quest’ultimi sia notevolmente calato rispetto a quello dei predecessori. Quest’ultimi, al momento del lancio avvenuto circa tre anni fa, avevano un prezzo di lancio di 100 euro. Ciò lascia trasparire che per la nuova generazione si potrebbe proporre un costo di circa 60euro. Un prezzo decisamente vantaggioso ancor più se si considera l’andamento dell’intero settore.