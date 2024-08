Le Oppo Enco Buds2 rappresentano la soluzione migliore su cui gli utenti devono fare affidamento nell’ottica di poter accedere ad un paio di cuffiette di ottima qualità, ma non sono disposti a spendere cifre particolarmente elevate, infatti sono ad oggi in vendita a meno di 20 euro.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, infatti gli utenti le possono configurare sia con Android che con iOS, senza rinunciare ad alcuna funzione. Il collegamento avviene tramite bluetooth 5.2, per ridurre al massimo la latenza ed il ritardo tra voce e audio, nel momento in cui le utilizzaste per guardare video sul vostro dispositivo portatile.

Oppo Enco Buds2: la promozione su Amazon è pazza

E’ davvero arrivato il momento di acquistare le Oppo Enco Buds2, infatti le cuffiette più economiche del momento, sono disponibili su Amazon a soli 19 euro, approfittando della promozione che prevede lo sconto del 60% sul listino originario. L’ordine lo potete confermare a questo link.

Tra le caratteristiche che ci permettono di contraddistinguerle dalla massa, troviamo la cancellazione del rumore in chiamata, ciò sta a significare che vi ritroverete a poter sentire molto meglio durante le vostre telefonate, con la voce che non cattura i rumori ambientali, migliorando notevolmente la resa finale. La batteria è completamente ricaricabile, è prevista una autonomia anche di 30 ore di utilizzo, sfruttando i cicli che solo la custodia riesce ad offrire.

I comandi sono completamente touch, dislocati direttamente sulle piccole stanghette degli auricolari, garantiscono un feedback complessivamente discreto, non al livello di modelli ben più costosi, ma comunque dalla resa più che allineata con le aspettative o gli standard richiesti, in proporzione al prezzo di vendita.