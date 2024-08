La nota azienda di telefonia ha deciso di presentare un nuovo prodotto pensato per la fascia di dispositivi indossabili, stiamo parlando di Redmi 5 Active, un dispositivo dedicato alla fascia entry level del mercato che da sempre è intasata di device di vario tipo in grado di offrire esperienze d’uso diverse, ma allo stesso tempo ricche di tutto il necessario che un utente può cercare.

Cosa offre Redmi 5 Active

Nonostante si tratti di un dispositivo in tri Level, quest’ultimo offre delle caratteristiche leggermente superiori alla media, sarà infatti possibile rispondere direttamente alle chiamate dal device che gode tra l’altro della cancellazione del rumore clear+, come se non bastasse, quest’ultimo è costituito da una cassa in metallo all’interno della quale incastonato un display LCD da 2 pollici con una risoluzione di 320 x 385 pixel e 500 nit di luminosità massima, il sistema è HyperOS di Xiaomi, con un ampio ventaglio di personalizzazione: ci sono oltre 200 quadranti personalizzabili e 140 differenti modalità sportive con rilevamento automatico dell’attività fisica.

Il dispositivo in questione dal punto di vista della salute è in grado di monitorare la qualità del sonno, la situazione dell’ossigeno, il battito cardiaco, l’attività fisica svolta dall’utente e non manca il supporto da Amazon Alexa che è integrato direttamente nel dispositivo, il punto di forza in questo device, come tutti quelli della nota azienda e la batteria, quest’ultima ha una capacità pari a 470 mAh che a detta di Redmi dovrebbe offrire 12 giorni con un utilizzo intenso e addirittura 18 giorni con un utilizzo invece più conservativo.

Al momento il dispositivo è in arrivo sul mercato indiano ad un prezzo che al cambio si aggirerà intorno ai 33 €, ci sa nulla però in merito alla possibile commercializzazione sul mercato internazionale e nel dettaglio su quello italiano, probabilmente servirà attendere ancora un po’, non ci sono infatti dichiarazioni in merito alla sua commercializzazione fuori dai confini indiani.