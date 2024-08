All’interno del mercato di telefonia italiano Kena Mobile si contraddistingue per le sue tariffe vantaggiose. Dopo aver sottoscritto una promo con l’operatore, può capitare però di dover riscontrare alcune problematiche. Nello specifico quest’ultime possono presentarsi dopo aver inserito la SIM. Alcuni utenti, infatti, hanno riscontrato alcuni problemi nel connettersi ad internet. In questi casi è necessario procedere con la configurazione dell’APN Kena Mobile. Scopriamo come procedere sia sui dispositivi Android che Apple.

Quando si accede ad un nuovo smartphone o quando si inserisce una nuova scheda al suo interno i dettagli dell’APN, di solito, arrivano in un messaggio di configurazione. In alternativa, vengono impostati automaticamente. Ci sono dei casi in cui il processo non avviene in automatico. In questi casi, è necessario procedere manualmente con la configurazione dell’APN di Kena Mobile.

Kena Mobile: ecco come procedere con la configurazione

Per procedere su un dispositivo Android, sia smartphone che tablet, bisogna recarsi nelle “Impostazioni” e selezionare la voce “Rete e internet“. A questo punto bisogna cliccare sulla “SIM” e poi su “Nomi di punti di accesso“. È possibile anche procedere in altro modo. Dopo aver selezionato “Rete e Internet” bisogna cliccare su “Rete Internet” e poi l’icona dell’ingranaggio posizionata accanto al nome della rete in questione. In entrambi i casi, a questo punto appare la schermata APN. Qui è possibile cliccare il pulsante “+” e creare una nuova APN selezionando i tre puntini in alto sulla destra.

Tale procedimento è presente sugli smartphone Android come i Pixel di Google. Nel caso dei dispositivi Samsung, invece, bisogna selezionare “Connessioni” e poi “Reti mobili“. A questo punto cliccare su “Profili” e poi “Aggiungi“. Infine, su Xiaomi, selezionare “Schede SIM” e “Reti Mobili“. Nella schermata che appare cliccare su “Kena” e “Nome punti di accesso“. Qui basta selezionare l’icona “+” presente in basso.

Una volta effettuati suddetti passaggi viene aperta la pagina dedicata alla creazione di un punto di accesso. Qui è necessario introdurre determinate informazioni. Nella sezione “Nome” bisogna scrivere “Kena Mobile web”. In “APN“, invece, “web.kenamobile.it”. Infine, per la voce “Tipo APN” bisogna inserire “default, supl”. A questo punto basta selezionare i tre punti. Poi cliccare “Salva“. Alla fine potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo.

Per i dispositivi Apple, iPhone o iPad, invece, per configurare l’APN di Kena Mobile è necessario recarsi nelle “Impostazioni” e selezionare “Cellulare“. Ora cliccare su “Rete dati cellulare”. Qui si apre la schermata che permette di procedere con l’impostazione dell’APN. Qui bisogna inserire alcune informazioni. Per la voce “Nome” bisogna inserire “Kena Mobile”, per “APN” invece “web.kenamobile.it”. Inoltre, è presente la voce “Hotspot personale“, sotto il quale bisogna inserire il valore “APN: web.kenamobile.it”. Cliccando su “Cellulare” la rete dovrebbe attivarsi. Anche in questo caso potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo.

Se dopo tali passaggi si riscontrano ancora problemi con la connessione è necessario contattare l’assistenza Kena al numero 181. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle otto del mattino alle dieci di sera. Se effettuata con una SIM Kena o da una rete fissa TIM la chiamata è gratis. In alternativa, è possibile procedere scrivendo un’email all’indirizzo assistenzaclienti@kenamobile.it. O anche inviando un messaggio privato sul profilo Facebook dell’operatore.