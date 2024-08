Il produttore tech Motorola ha da poco presentato sul mercato internazionale il suo nuovo smartphone di punta, ovvero il nuovo Motorola Edge 50 Neo. Ora, però, l’azienda si appresta ad annunciare ufficialmente questo dispositivo anche per il mercato cinese, ma con un altro nome. Ci stiamo riferendo alla versione re-branded Motorola Moto S50. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco avvistato nei database del portale di benchmark di Geekbench.

Motorola Moto S50, nuovo re-branded avvistato sul portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo Motorola Moto S50 è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, questo device sarà la versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda appena annunciato a livello internazionale, ovvero il nuovo Motorola Edge 50 Neo. Lo smartphone in questione è stato ora avvistato su Geekbench con il numero di modello XT2409-5.

Come riporta il portale di benchmark Geekbench, anche a bordo di questo dispositivo ci sarà un processore di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 7300, il quale è accompagnato da una GPU Mali-G615 MC2. Questo modello è stato poi testato con a bordo 12 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 1057 punti in single core e 2977 punti in multi core.

Per quanto riguarda il resto, molte delle caratteristiche dovrebbero essere pressoché identiche a quelle presenti sul Motorola Edge 50 Neo, trattandosi di un re-branded di quest’ultimo. Ci aspettiamo quindi anche qui un display con tecnologia POLED con una diagonale pari a 6.36 pollici in risoluzione FullHD+ con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con anche il supporto ad HDR10+. Non dovrebbe mancare neanche la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Staremo a vedere se emergeranno in rete delle informazioni riguardanti le differenze tra i due dispositivi.