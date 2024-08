Una delle novità più attese dell’anno è senza alcun dubbio l’intelligenza artificiale che finalmente sta per approdare su i prodotti Apple, stiamo parlando di Apple intelligence che con il prossimo aggiornamento di iOS, la versione 18, la quale porterà con sé tutta la serie di funzionalità basate su intelligenza artificiale che però stando ad alcune recenti indiscrezioni in futuro potrebbero richiedere un abbonamento o un pagamento periodico, il tutto però non prima del 2027.

All’inizio, le prime funzionalità che Apple rilascerà per la propria suite di intelligenza artificiale includeranno la capacità di sintesi intelligente in applicazioni specifiche come mail e messaggi, un miglioramento sostanziale e radicale di Siri e l’arrivo di generatori di immagini, queste ultime saranno gratuite e verranno distribuite gradualmente tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025.

L’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione in merito tutto ciò è la newsletter Power On di Bloomberg, secondo la quale eventuali funzionalità a pagamento non verrebbero introdotte prima del 2027, si tratterebbe di caratteristiche avanzate destinate a tutti gli utenti specializzati come aziende, istituzioni educative o professionisti che necessitano di servizi basati sul Private Cloud Compute di Apple.

Stando a determinati indiscrezioni di alcuni analisti, si ipotizza che un eventuale abbonamento mensile a questo tipo di funzionalità potrebbe arrivare a costare fino a 20 $ al mese, si tratterebbe di una politica già vista precedentemente con altri servizi da parte di Apple, un esempio sono Apple TV+ e iCloud+, che offrono funzionalità Premium a pagamento aggiuntive rispetto ai servizi standard.

Al momento, però ricordiamo che si tratta solo di indiscrezioni decisamente anche molto premature, Apple non ha fatto nessun tipo di annunci ufficiale a riguardo e probabilmente tutto si basa su speculazioni di mercato, per saperne di più dovremmo attendere sicuramente il lancio ufficiale di iPhone a settembre o forse qualche mese successivo a quest’ultimo a cavallo tra 2024 e 2025.