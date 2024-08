Huawei MateBook D16 è il notebook di fascia medio-alta che l’azienda cinese ha deciso di mettere a disposizione degli utenti che non vogliono rinunciare per nessun motivo alla qualità, ma come al solito vogliono cercare di ridurre al massimo la spesa effettiva da sostenere.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un display FullView da 16 pollici di diagonale, un buonissimo componente che riesce a garantire più che buona qualità generale, impreziosito a sua volta dalla presenza di un processore Intel Core i9-13900H, uno dei migliori in circolazione, oltre che potentissimo e dalle prestazioni ben superiori al normale. La configurazione, almeno per il modello di cui vi stiamo parlando, si completa con la presenza di 16GB di RAM ed una memoria interna su SSD da 1TB.

Huawei MateBook D16: nuovo sconto Amazon

Con Huawei MateBook D16 gli utenti possono avere la certezza di avere tra le mani un notebook di qualità superiore al normale, riuscendo comunque a goderne senza spendere cifre eccessive. Dovete sapere, infatti, che il suo prezzo di vendita è di oltre 1500 euro, per la variante oggetto del nostro articolo, di conseguenza poter risparmiare quasi 400 euro di spesa, rappresenta un aspetto da tenere assolutamente in considerazione, quando vi avvicinate al prodotto stesso. L’ordine, disponibile a questo link, sarà di 1199 euro.

Innumerevoli sono le specifiche tecniche che ci permettono di distinguerlo dalla massa, infatti il prodotto si fregia della certificazione SGS, per quanto riguarda la capacità di ricezione del WiFi, il che porta ad un aumento del 51% del download di file dalla rete (sempre tramite WiFi), ed un incremento della copertura in termini di ricezione del segnale dalla distanza dal router (fino a 270 metri). Non manca poi all’appello la ricarica rapida da 65W, così da poterne fruire in tempi rapidissimi.