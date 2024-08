Se sei un cliente Iliad, ma la tua attuale offerta telefonica non ti soddisfa, passa a WindTre. Effettuando il trasferimento del tuo numero potrai ottenere una delle ottime offerte operator attack attualmente in listino e ricevere Giga senza limiti per la navigazione.

Passa a WindTre da Iliad: ecco tutte le offerte

WindTre attualmente propone due offerte particolarmente economiche a tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad o da uno degli operatori virtuali qui elencati:

Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

La prima offerta è anche la più conveniente perché prevede una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 75 GB di traffico dati per la navigazione. L’offerta in questione è la WindTre Go 75 M Digital, che prevede una spesa di attivazione di soli 12,98 euro, di cui 4,99 euro per l’attivazione e 7,99 euro per il primo rinnovo.

La seconda offerta è la WindTre Go Unlimited Digital, che prevede una spesa mensile di 10,99 euro e include: minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti per la navigazione. In questo caso l’attivazione prevede una spesa di 20,98 euro di cui 9,99 euro per l’attivazione e 10,99 euro per il primo rinnovo della tariffa.

Le offerte possono essere attivate online o presso i punti vendita del gestore che, in caso di acquisto online, consente di ricevere la SIM tramite corriere senza richiedere alcun costo di spedizione. Inoltre, i clienti potranno accedere al sito ufficiale per consultare il listino completo delle offerte e conoscere tutti i dettagli sulle opzioni proposte dal gestore.