WhatsApp viene usata da utenti in tutto il mondo sia per conversazioni personali che per quelle lavorative. Per tale motivo, la piattaforma risulta spesso essere in continuo fermento, con notifiche e chat che si sovrappongono. A tal proposito, sta per arrivare una novità interessante per non perdere messaggi importanti. Si tratta della possibilità di contrassegnare come lette tutte le chat. La funzione è stata scovata nella versione beta di WhatsApp 2.24.18.11, distribuita di recente con il programma Google Play Beta. Con il suo rilascio gli utenti potranno gestire con più facilità i propri messaggi non letti. Come funziona la nuova opzione?

WhatsApp permette di segnare come letti tutti i messaggi

La nuova opzione è disponibile nel menu interno dell’elenco delle chat. Sfruttandola, gli utenti potranno cancellare tutte le notifiche relative alle conversazioni non lette con un unico passaggio. Un’occasione utile per gestire e organizzare le proprio chat in modo facile ed intuitivo. La funzione è disponibile da anni su WhatsApp per dispositivi iOS, ma solo ora sembra stia per arrivare anche per gli utenti Android.

La nuova opzione è particolarmente utile soprattutto per tutti coloro che di solito sono portati ad accumulare le chat non lette, nello specifico si parla delle chat di gruppo che spesso vengono inondate da messaggi. Con il suo utilizzo sarà possibile tenere in ordine la propria interfaccia di WhatsApp per garantire un’esperienza intuitiva.

Con il suo utilizzo, non sarà necessario accedere alle singole chat per ripetere la stessa operazione. In un unico passaggio sarà possibile applicare la funzione a tutte le conversazioni interessate, cancellando così la notifica relativa ai messaggi non letti. Per quanto per alcuni utenti possa risultare poco utile, per altri è particolarmente apprezzata che può portare a vantaggi importanti.

Al momento non è noto se e quando la funzione verrà rilasciata nella versione stabile di WhatsApp. Inoltre, non è stato annunciato quanto tempo potrebbe volerci per vedere tale opzione sui dispositivi Android. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte di WhatsApp riguardo la nuova opzione.