Al giorno d’oggi, gli utenti possono acquistare numerosi smartphone anche tramite i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, c’è anche l’operatore telefonico Iliad. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo numerosi smartphone del noto colosso tech Samsung con degli sconti davvero interessanti. Questi sconti sembra che saranno validi per un bel po’ di tempo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, tanti nuovi smartphone a marchio Samsung in super sconto con l’operatore

In questi ultimi giorni gli utenti potranno acquistare numerosi smartphone a marchio Samsung a dei prezzi super scontati grazie all’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo questi sconti eccezionali almeno fino alla fine del mese di settembre 2024. Come di consueto, anche con l’operatore telefonico Iliad gli utenti potranno decidere di acquistare o a rate o in un’unica soluzione numerosi dispositivi.

Nel complesso, gli utenti potranno quindi acquistare diversi smartphone del marchio Samsung con degli sconti che arrivano quasi sui 200 euro. Uno degli smartphone acquistabili in sconto con l’operatore è ad esempio il nuovo top di gamma Samsung Galaxy S23 FE. Quest’ultimo, in particolare, potrà essere acquistato in un’unica soluzione ad un prezzo scontato di 529 euro, contro il suo prezzo di listino di 719 euro.

In alternativa, gli utenti potranno comunque acquistarlo in 24 rate mensili da 22,04 euro oppure in 12 rate mensili da 44,08 euro. Scendendo di categoria di prezzo, gli utenti potranno anche acquistare uno degli smartphone entry-level di casa Samsung. Tra questi, ricordiamo ad esempio il nuovo Samsung Galaxy A35. Quest’ultimo, in particolare, è acquistabile in un’unica soluzione ad un prezzo scontato di 289,90 euro, contro il suo prezzo di listino di 399,90 euro. Anche qui, sarà comunque possibile acquistarlo con piccole rate mensili da 12 euro al mese.

Ricordiamo che, oltre a questi smartphone, l’operatore telefonico ha dalla sua parte anche tante offerte di rete mobile estremamente interessanti.