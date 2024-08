Il robot aspirapolvere è divenuto nel corso degli anni un piccolo elettrodomestico quasi imprescindibile nelle case di milioni di italiani, proprio per la sua capacità di pulire alla perfezione gli ambienti, con il minimo sforzo per l’utente finale stesso.

Uno dei modelli più richiesti ed apprezzati dal pubblico resta sicuramente l’OKP K5B, un robot aspirapolvere, con funzione di lavapavimenti, che è caratterizzato da uno spessore estremamente ridotto: soli 7,7 centimetri, così da facilitare al massimo il passaggio sotto mobili bassi, tavolini e soluzioni dello stesso tipo. Disponibile solo ed esclusivamente nella sua colorazione bianca, il prodotto viene commercializzato con in confezione un pratico telecomando per il controllo da remoto, così da facilitare l’utilizzo, anche nel caso in cui non si avesse a disposizione una connessione internet.

Robot aspirapolvere in sconto folle su Amazon

Una spesa così bassa difficilmente l’abbiamo vista in passato, infatti dovete sapere che il modello descritto nel nostro articolo ha raggiunto, nel corso degli anni, un prezzo più basso recente di 219 euro. A questo punto Amazon ha deciso di applicare una ulteriore riduzione di prezzo, abbassando la spesa del 50%, così da poter arrivare a spendere solamente 109,99 euro. Compratelo subito a questo link.

Il prodotto presenta una serie di specifiche tecniche di ottimo livello, va sottolineato essere compatibile con i principali assistenti vocali, tra cui Amazon Alexa, per il controllo solo con la voce, oltre che disporre di una comoda (e ben fatta) applicazione mobile, che funziona con tutti i sistemi operativi. La massima potenza di aspirazione è di 2500Pa, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, con sensori su tutta la superficie per la corretta navigazione negli ambienti. A differenza di altri modelli in commercio, il suddetto device non presenta la torretta LiDAR, il che indiscutibilmente facilita la riduzione dell’altezza (o spessore).