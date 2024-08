Un elemento al quale la nota piattaforma di messaggistica WhatsApp presta molta attenzione è costituito senza alcun dubbio dalla privacy degli utenti che utilizzano l’applicazione di messaggistica che attualmente risulta la più utilizzata in tutto il mondo.

Indubbiamente il team di sviluppo si impegna nel tempo per cercare di garantire agli utenti il massimo della privacy e implementare funzionalità che consentano di tutelarla il più possibile, ovviamente garantendo il potere di scelta agli utenti che decidono di utilizzare WhatsApp.

Dopo una serie di aggiornamenti che hanno introdotto funzionalità, pensate per rendere l’utilizzo di WhatsApp più fluido e intuitivo il clima di sviluppo ha finalmente progettato due funzionalità pensate per tutelare la privacy degli utenti e soprattutto del loro numero telefonico, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Username e Pin

Le funzionalità in questione sono l’username e il Pin, la prima sostanzialmente viene presa in prestito da Telegram e consiste nella richiesta di inserimento di un username al momento della registrazione che potrà essere utilizzato per individuare l’utente in questione senza disporre necessariamente del suo numero di telefono, ciò ovviamente consentirà di non condividerlo con gli utenti a noi sgraditi, l’altra funzionalità invece consiste in un Pin di quattro cifre che viene scelto dall’utente al momento della registrazione e che verrà chiesto a coloro che vogliono iniziare una conversazione con quest’ultimo per la prima volta, ciò ovviamente consentirà di non ricevere più messaggi sgraditi da utenti che magari vogliono truffarci e che non sono presenti nella nostra lista contatti.

Al netto si tratta di due funzionalità molto semplici, ma che probabilmente faranno la differenza in modo molto importante, attualmente non sono ancora disponibili su WhatsApp dal momento che sono in fase di test, ciò nonostante il loro arrivo non tarderà ancora per molto, non appena i test saranno completati, WhatsApp provvederà al rilascio globale.