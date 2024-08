Xiaomi Redmi Note 12S è lo smartphone che abbraccia la fascia bassa del settore della telefonia mobile, mettendo a disposizione dell’utente finale più che discrete prestazioni, considerando giustappunto il prezzo effettivo di vendita del prodotto stesso.

Le dimensioni dello smartphone sono complessivamente inferiori alle aspettative, raggiungendo per la precisione 159,87 x 73,87 x 8,09 millimetri di spessore, con un peso di soli 176 grammi. E’ un dispositivo che facilmente lo si può trasportare ovunque si desideri, anche posizionandolo nella tasca dei pantaloni, con la presenza di un display da soli 6,43 pollici, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, con densità di pixel di 409, mantenendo elevata la qualità essendo un AMOLED con refresh rate a 90Hz.

Xiaomi Redmi Note 12S: il prezzo è folle

La spesa con Xiaomi Redmi Note 12S è davvero ridotta all’osso, infatti l’utente che desidera acquistare il prodotto si ritrova a poter spendere solamente 154,98 euro, per uno smartphone comunque di discreta qualità generale, con garanzia della durata di 2 anni dalla data dell’acquisto ed ovviamente completamente sbrandizzato. Premete questo link per comprarlo.

Tornando a parlare ed affrontare il tema delle specifiche tecniche, possiamo notare essere presente un processore MediaTek Helio G96, con l’accoppiamento che prevede la presenza di GPU Mali-G57 MC2, ed anche 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (espandibile con microSD). Non manca all’appello nemmeno un più che discreto comparto fotografico, infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare, nella parte posteriore, di 3 sensori: un principale da 108 megapixel, seguito da un secondario grandangolare da 8 megapixel, ed un effetto bokeh da 2 megapixel. Spostando l’attenzione frontalmente, invece, ecco arrivare il sensore da 16 megapixel, che presenta apertura F2.4. In entrambi i casi i video possono essere registrati al massimo in FullHD, un piccolo aspetto negativo comunque da tenere in considerazione.