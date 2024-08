Se siete alla ricerca di una nuova promozione per il vostro numero di telefono, ho. Mobile, il noto operatore italiano, offre opzioni che meritano attenzione. L’azienda si è distinta negli ultimi anni per la varietà delle sue offerte e per la loro convenienza, unendo pacchetti completi a prezzi accessibili. La gamma di promozioni è pensata per adattarsi a diverse esigenze, con una particolare attenzione al risparmio economico, ma senza trascurare la qualità del servizio.

Con ho. mobile godi dell’incredibile connessione 5G

Il focus di ho. Mobile sembra essere proprio la formula “tutto incluso a un prezzo competitivo“. Le promozioni proposte dall’operatore garantiscono un’esperienza completa e soddisfacente, consentendo agli utenti di accedere a servizi che vanno ben oltre le semplici chiamate o i messaggi. Gli utenti possono infatti scegliere tra diverse fasce di prezzo, in modo da trovare l’offerta che meglio si adatta alle proprie necessità, senza dover rinunciare a specifiche funzionalità.

Dopo aver lanciato diverse promozioni vantaggiose, l’operatore ha deciso di introdurre una nuova offerta pensata per coloro che desiderano il massimo in termini di servizi, senza compromessi. Questa promozione all-inclusive è ideale per chi vuole navigare senza limiti e sfruttare la massima velocità disponibile, grazie a un pacchetto che offre una quantità significativa di dati e minuti.

La nuova offerta prevede infatti 200 GB di traffico dati in connessione 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e un numero limitato di SMS, il tutto per un costo mensile di soli 9,99 euro. Un prezzo decisamente competitivo per una promozione che permette di soddisfare le esigenze anche degli utenti più esigenti.

Per attivare la promozione, ho. Mobile offre diverse possibilità, come ricevere la SIM a casa o attivare una eSIM digitale. Il costo di attivazione è di 2,99 euro per chi effettua la portabilità da determinati operatori virtuali, mentre per chi proviene da altri operatori, il costo sale a 29,90 euro. È quindi consigliabile informarsi accuratamente sulle condizioni per evitare sorprese.

Un nuovo piano tariffario conveniente e completo!

Con queste nuove offerte, ho. Mobile continua a distinguersi per la capacità di offrire soluzioni convenienti e complete, rendendo la scelta della giusta promozione semplice e vantaggiosa. Se state pensando di cambiare piano tariffario, questa potrebbe essere l’opzione ideale per voi.