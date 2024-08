Manca ancora qualche giorno prima dell’arrivo del nuovo coupon del programma gratuito WinDay. Con quest’ultimo WindTre premia i suoi utenti con una serie di sconti imperdibili, e non solo nell’ambito della telefonia. A tal proposito, il coupon permetterà agli utenti di accedere ad uno sconto per acquistare LEGO. Per poter usufruire dei vantaggi messi in palio dal programma di fidelizzazione bisogna essere clienti WIndTre con un’offerta relativa alla rete mobile o anche quella fissa. Inoltre, è necessario scaricare l’applicazione dell’operatore. Una volta installata è necessario effettuare l’iscrizione gratuita per popter accedere ai diversi vantaggi.

WindTre mette a disposizione un nuovo coupon con WinDay

Per il mese di agosto, gli utenti possono accedere ad un ulteriore sconto. Si tratta di un coupon di 10 euro da spendere da Caddy’s. Quest’ultimo si può spendere sia online che nei negozi fisici. C’è un solo una condizione: effettuare un acquisto minimo di 50euro. Lo sconto è accessibile fino alla fine del mese (31 agosto). Per ottenerlo basta recarsi nella sezione WinDay accedendo alla “card” dedicata. Quest’ultima è denominato “Un regalo speciale” e fornisce il codice promo con cui accedere allo sconto. Una volta riscattato quest’ultimo potrà essere utilizzato fino al 15 settembre.

Per il mese di settembre, come accennato, il coupon del mese riservato ai clienti WindTre, iscritti al programma WinDay, riguarda il marchio LEGO. Anche in questo caso lo sconto è pari a 10 euro e richiede una spesa minima di 50 euro. Per procedere bisogna però effettuare un’acquisto online, presso il sito web LEGO. Come accade per le altre promozioni, anche quest’ultima dovrebbe essere riscattabile per tutto il mese in cui viene offerta. Dunque, salvo possibili cambiamenti, sarà possibile ottenere il proprio coupon sull’app ufficiale di WindTre fino al 30 settembre. Una volta riscattato il codice promo, sarà possibile effettuare l’acquisto con lo sconto, sul sito web LEGO, entro il 15 ottobre.