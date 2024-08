Come ormai è noto, Android 15 sta subendo diversi ritardi. Le versione stabile si sta facendo attendere al punto che i nuovi Pixel 9 di Google sono stati rilasciati con la versione precedente del sistema operativo. Di solito l’aggiornamento OTA per gli smartphone dell’azienda di Mountain View avviene in contemporanea con il rilascio del codice sorgente. Questa volta invece le cose stanno andando in modo completamente diverso.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che Android 15 si farà attendere ancora. Mentre alcuni aspettavano un possibile lancio per il mese di settembre, sembra invece che il nuovo OS non arriverà prima di ottobre. A tal proposito si è espresso Mishaal Rahman di Android Authority. Secondo quanto riportato, il codice sorgente potrebbe essere rilasciato la prossimamente. Dunque, si tratta di 30 giorni prima dell’arrivo della versione stabile di Android 15.

Android 15 in arrivo ad ottobre?

Secondo quanto dichiarato da Google nelle note dell’aggiornamento Android Beta Exit per i dispositivi appartenenti al programma di test la versione stabile dell’OS verrà resa disponibile per il mese di ottobre.

Inoltre, riguardo il rilascio del nuovo OS, Google ha reso noto che la pubblicazione degli aggiornamenti avverrà solo quando saranno pronti. Ciò significa che non si procederà con il rilascio di release cadenzate. Sembra dunque che per Android 15, Google abbia optato per una nuova strategia che ha però portato a continui rimandi. Lo scopo è quello di effettuare un solo rilascio con la versione ottimizzata dell’OS.

A tal proposito, Rahman ha affermato che con il rilascio di ottobre, se davvero avverrà, ci si attende una stabilità incredibile. Ciò proprio considerando la scelta di questa nuova strategia. Queste sono le sole informazioni rese disponibili per il momento. Non resta dunque che attendere il rilascio di ulteriori sviluppi per scoprire se davvero Android 15 arriverà davvero nella sua versione stabile per il mese di ottobre.